Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется 15 октября

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 15 октября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Подключение потребителей к теплоснабжению будет проводиться поэтапно в течение двух недель. Как отметил Александр Скрябин, запуск отопления — сложный технологический процесс, требующий времени на пуско-наладочные работы и регулировку параметров теплоснабжения.
Первыми тепло получат социальные учреждения — детские сады, школы и больницы, после чего начнется подключение жилого фонда. Всего предстоит обеспечить подачу тепла в 600 социальных учреждений и почти пять тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!