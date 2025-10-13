Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется 15 октября

Первыми тепло получат социальные учреждения — детские сады, школы и больницы, после чего начнется подключение жилого фонда. Всего предстоит обеспечить подачу тепла в 600 социальных учреждений и почти пять тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением.