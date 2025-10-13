Ричмонд
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется 15 октября

В Ростове с 15 октября начнут подключать к теплу социальные учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 15 октября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Подключение потребителей к теплоснабжению будет проводиться поэтапно в течение двух недель. Как отметил Александр Скрябин, запуск отопления — сложный технологический процесс, требующий времени на пуско-наладочные работы и регулировку параметров теплоснабжения.

Первыми тепло получат социальные учреждения — детские сады, школы и больницы, после чего начнется подключение жилого фонда. Всего предстоит обеспечить подачу тепла в 600 социальных учреждений и почти пять тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением.

