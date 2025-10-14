Ричмонд
Главные символы Башкирии появились на новом мурале в Уфе

В центре Уфы создали масштабную роспись.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на фасаде дома № 74 по улице Ленина создали новую масштабную роспись. О появлении современного арт-объекта сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Авторами художественной композиции выступили Артур Лукьянов и Артур Музипов. В своей работе они объединили ключевые образы, связанные с Башкирии: горные вершины, бескрайние степи, парящего орла, соцветия курая и традиционный национальный орнамент.

В своих социальных сетях мэр Уфы отметил, что этот мурал заставляет задуматься о культурных корнях и непреходящих ценностях. По его словам, художникам удалось гармонично соединить главные символы республики: курай, олицетворяющий единство и стойкость народа, степного орла — хранителя бескрайних просторов, и величественные горы, символизирующие природные богатства родного края.

