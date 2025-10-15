Врачи Приморья вернули возможность музыканту играть на гитаре после тяжёлой травмы руки

Отмечается, что в 2023 году мужчина получил тяжёлое минно-взрывное ранение с множественными осколками, переломами и травмой грудной клетки. После интенсивного лечения казалось, что опасность позади, но спустя время он столкнулся с продолжительными болями, онемением и слабостью в правой руке. Диагноз — травматическая нейропатия лучевого нерва. Повреждённый нерв оказался сдавлен грубой рубцовой тканью, что делало каждое движение болезненным и приводило к потере чувствительности.