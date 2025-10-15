Врачи Приморья вернули возможность музыканту играть на гитаре после тяжёлой травмы руки

В Приморье нейрохирурги вернули к полноценной жизни 48-летнего жителя региона, получившего тяжёлое ранение в зоне специальной военной операции. Благодаря высокотехнологичной операции врачи Владивостокской клинической больницы № 2 восстановили функции руки, избавили пациента от боли и помогли ему вернуться к любимому делу — музыке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Отмечается, что в 2023 году мужчина получил тяжёлое минно-взрывное ранение с множественными осколками, переломами и травмой грудной клетки. После интенсивного лечения казалось, что опасность позади, но спустя время он столкнулся с продолжительными болями, онемением и слабостью в правой руке. Диагноз — травматическая нейропатия лучевого нерва. Повреждённый нерв оказался сдавлен грубой рубцовой тканью, что делало каждое движение болезненным и приводило к потере чувствительности.
По словам врачей, мужчина — пишущий стихи и выступающий со своей группой — больше всего страдал от того, что не может прикоснуться к струнам своей гитары.
Операция под ультразвуковым контролем длилась два часа. Хирурги провели невролиз — освободили нерв от сдавливающих рубцов, устранив причину боли.
«Сегодня наш пациент выписан — здоровый и счастливый; теперь он сможет вернуться к музыке, писать песни и выходить на сцену уже без боли», — рассказал врач‑нейрохирург Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслав Щербаков.
Врачи напоминают: откладывать помощь нельзя. При болях, онемении и нарушениях движения важно как можно быстрее обратиться к специалисту.