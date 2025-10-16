Ричмонд
В Краснодар привезут икону Божией Матери Бачуринской

Икона Божией Матери Бачуринской будет находиться в Свято-Екатерининском соборе Краснодара с 17 по 19 октября.

Источник: Екатеринодарская и Кубанская епархия

В Краснодар привезут мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» Бачуринской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Святыню доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор по улице Коммунаров, 52. Икона, которую встретят 17 октября в 17:00, будет находиться в храме до 19 октября.

В эти дни в соборе ежечасно будут совершаться молебны.

Кроме того, икона будет находиться ещё в четырех храмах Краснодара:

— в Свято-Троицком соборе (ул. Фрунзе, 65) — с 12:30 19 октября до 12:00 20 октября;

— в храме Рождества Христова (Рождественская Набережная, 1) — с 12:30 20 октября до 12:00 21 октября;

— в храме апостола Андрея Первозванного (Адмиралтейский бульвар, 6) — с 13:00 21 октября до 13:00 22 октября;

— в храме святителя Николая Чудотворца (ул. Трудовой Славы, 3) — с 14:00 22 октября до 14:00 23 октября.

Икона Божией Матери Бачуринской мироточит с 1998 года. Святыня объехала почти всю Россию. Икону привозили во многие горячие точки, а также в Америку, Австралию, Европу и на Афон.

У иконы Божией Матери Бачуринской просят исцеления, защиты, милосердия и прощения.