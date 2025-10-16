Ричмонд
Зеленский прибыл в США, где должен встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили украинские СМИ.

Других подробностей не приводится. Встреча запланирована на пятницу, 17 октября, и пройдет в Белом доме, передает «Газета.ру» со ссылкой на источник.

В преддверии встречи президент России Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Главной темой разговора стал конфликт на Украине. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону. Также эту информацию в ходе беседы подтвердил и сам глава Белого дома.

В рамках планируемой встречи с Зеленским Трамп намерен обсудить сегодняшний разговор с Путиным. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Трамп пообещал учесть соображения президента России.

Стороны обсудили множество важных вопросов. Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».

