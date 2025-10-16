Хирург Аглиуллин перечислил продукты, разрушающие простату

По словам Аглиуллина, для простаты также опасны острые специи и маринады. Они раздражают слизистую мочевого пузыря, усиливают симптомы простатита и провоцируют обострение хронических заболеваний. В список вредных для простаты продуктов входит и фастфуд — избыток трансжиров и соли в нем приводит к появлению лишнего веса и нарушений метаболизма, передает Ufatime.