Хирург Аглиуллин перечислил продукты, разрушающие простату

Жирное мясо и колбасы негативно влияют на здоровье простаты. Об этом заявил уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин.
— Избыток животных жиров повышает уровень холестерина, что негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. А простата чувствительна к нарушению кровотока — это может привести к застойным явлениям и воспалению, — отметил специалист.
Он добавил, что предстательной железе также вредит алкоголь. Частое употребление спиртных напитков приводит к снижению уровня тестостерона, недостаток которого провоцирует снижение потенции. Кроме того, из-за алкоголя нарушается микроциркуляция крови и увеличивается риск развития простатита.
По словам Аглиуллина, для простаты также опасны острые специи и маринады. Они раздражают слизистую мочевого пузыря, усиливают симптомы простатита и провоцируют обострение хронических заболеваний. В список вредных для простаты продуктов входит и фастфуд — избыток трансжиров и соли в нем приводит к появлению лишнего веса и нарушений метаболизма, передает Ufatime.
Уролог, андролог и доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что для выявления негативного влияния простаты на качество сперматозоидов нужно проверить семенную жидкость на содержание в ней цинка. По его словам, снижение уровня цинка свидетельствует о проблеме с предстательной железой.