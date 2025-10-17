Ричмонд
Вэнс: Россия и Украина пока не готовы к мирному соглашению

Россия и Украина пока не готовы к заключению мирного соглашения. Такое мнение в четверг, 16 октября, выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с Newsmax.

По его словам, помирить стороны не помогает даже «энергичная дипломатия» американского лидера Дональда Трампа. Поэтому Москва и Киев не готовы пойти на такой шаг.

— В конечном итоге должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение, — отметил политик.

Несмотря на это, возможность урегулирования конфликта сохраняется. Вэнс утверждает, что в последние месяцы удалось добиться «определенного прогресса», передает издание.

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским главой Владимиром Путиным изменил свою позицию по поводу поставок Украине ракет Tomahawk. Журналисты считают, что лидер США готов дать дипломатии еще шанс, прежде чем сделать более агрессивные шаги в сторону Москвы.

