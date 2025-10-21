Ричмонд
Сенатор Косихина: Начать копить на пенсию можно уже с 14 лет

Граждане России смогут начать формировать свою будущую пенсию уже с 14 лет, устроившись на официальную работу. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Сенатор пояснила, что школьники и учащиеся колледжей могут быть официально трудоустроены при соблюдении законодательных условий, начиная с 14-летнего возраста. Это позволит им еще во время учебы начать накапливать пенсионные баллы и повлиять на размер будущей пенсии к 18-летнему возрасту.

Косихина также напомнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний может только с 16 лет. До этого возраста трудоустройство возможно только с согласия родителей или органов опеки. Кроме того, для подростков до 16 лет действует ограничение в 24 часа работы в неделю, а для лиц от 16 до 18 лет — до 35 часов, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что молодежь должна рассчитывать на достойную старость, и для этого необходимо ввести обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение их регулирования.

До этого Гаврилов уже выражал обеспокоенность будущим пенсионных выплат для молодых россиян, которые начинают трудиться в этом году. Он указал на существование риска того, что к старости их пенсии не смогут покрыть даже минимальных расходов.