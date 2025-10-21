Сенатор Косихина: Начать копить на пенсию можно уже с 14 лет

Косихина также напомнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний может только с 16 лет. До этого возраста трудоустройство возможно только с согласия родителей или органов опеки. Кроме того, для подростков до 16 лет действует ограничение в 24 часа работы в неделю, а для лиц от 16 до 18 лет — до 35 часов, передает РИА Новости.