Тепловые сети Кстовского района проверят красителем

Для этого в сетевую воду будет добавляться органический краситель «Уранин А»: в систему подпитки теплосети г. Кстово от Новогорьковской ТЭЦ — с 27 октября; в системы теплоснабжения от котельных Кстовских тепловых сетей — с 3 ноября. Краситель «Уранин А» окрашивает воду в зелёный цвет. Это позволит выявить места возможных утечек, а также незаконные врезки на тепловых сетях. Просим жителей при обнаружении течей воды жёлто-зелёной окраски и любых повреждений тепловых сетей немедленно сообщать в диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7−97−75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону (83145) 2−48−41. Краситель «Уранин А» разрешён для определения утечки воды в теплосетях и безопасен для людей и окружающей среды.