21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуроры Беларуси и России будут сотрудничать в сфере надзора за исполнением законов в войсках. Соответствующее соглашение подписали руководители надзорных ведомств двух стран Андрей Швед и Александр Гуцан в Душанбе (Таджикистан), где проходило 35-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.
Швед на площадке СНГ рассказал о совершенствовании антикриминального законодательства в Беларуси.
Соглашение направлено на улучшение координации усилий по обеспечению законности и правопорядка в военных организациях двух государств, развитие профессиональной подготовки прокурорских работников, а также обмен опытом и информацией, представляющей взаимный интерес.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия органов прокуратур двух государств, отметив высокий уровень доверия и взаимопонимания, сложившийся за прежние годы.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, повышения квалификации кадров и совместной деятельности по защите прав и свобод граждан.
«Беларусь и Россия связаны прочными узами исторического братства и стратегического партнерства, что в полной мере отражается в работе органов прокуратур», — сказал Андрей Швед.
В ходе беседы стороны подчеркнули важное значение совместной работы по расследованию преступлений нацизма, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим генпрокурор Беларуси выразил благодарность российским коллегам за неизменную поддержку и содействие в этом направлении.
Кроме того, Андрей Швед провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзодой, на которой коллеги обменялись опытом организации надзора в отдельных сферах жизнедеятельности общества и государства, обсудили укрепление сотрудничества надзорных ведомств на благо защиты прав и законных интересов граждан.
По информации Генпрокуратуры Беларуси, на протяжении многих лет между надзорными ведомствами Беларуси и Таджикистана поддерживается устойчивый диалог и конструктивное взаимодействие. Обе страны успешно сотрудничают в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, обмена опытом и информацией, совместно решают задачи по противодействию коррупции, организованной преступности, экстремизму и другим современным вызовам. -0-