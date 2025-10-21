21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуроры Беларуси и России будут сотрудничать в сфере надзора за исполнением законов в войсках. Соответствующее соглашение подписали руководители надзорных ведомств двух стран Андрей Швед и Александр Гуцан в Душанбе (Таджикистан), где проходило 35-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.