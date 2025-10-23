Ричмонд
В Новосибирской области разрешен отстрел бобров и лисиц

Источник: Freepik

Власти Новосибирской области утвердили проведение мероприятий по регулированию численности бобров и лисиц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Согласно приказам Министерства природных ресурсов и экологии, в период с 23 октября по 21 ноября 2025 года разрешен отстрел пяти бобров европейских и одной лисицы.

Отстрел бобров будет проводиться в охотничьем угодье Новосибирского района, в пределах Морского сельсовета, а лисицу планируют отстреливать на территории природного парка «Караканский бор» в Ордынском районе.