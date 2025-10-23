В Костанае с фанфарами открыли подземный переход там, где можно перейти пешком

При этом в разговоре с Kursiv LifeStyle урбанист Владислав Филатов пришел к выводу, что в будущем отказ от наземных переходов может привести к росту ДТП с участием вынужденных перебегать перекрестки. К тому же, пандусы для маломобильных групп населения зачастую неисправны, а при дождях подземные переходы вовсе затапливаются.