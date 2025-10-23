В Костанае с фанфарами открыли подземный переход там, где можно перейти пешком

Видео с открытия отремонтированного перехода опубликовал аким города Марат Жундубаев на странице в Instagram. Как сообщили в местной пресс-службе, в городе только три подземных перехода, и этот стал первым, который отремонтировали.
«Этот объект особенно важен для безопасности жителей, в частности детей, так как поблизости расположены две школы», — заявили в ведомстве.
Открытие перехода приурочили ко Дню Республики.
Однако не все встретили новый переход с таким же энтузиазмом. CEO сообщества «Астана — Что? Где? Когда?» Ерлан Сакенов раскритиковал акимат за ремонт перехода. По его мнению, руководству стоило бы установить светофор на небольшой улице в четыре полосы.
«Какой позор гордиться строительством подземного перехода через 4 полосы возле школы. Людей под землю отправляют! Еще отдельный рилс под это делать! Подземные и надземные переходы это ужасная городская среда», — написал Сакенов.
В ответ под его постом в Threads некоторые пользователи начали защищать подземку. Они утверждают, что детям и беременным безопаснее перемещаться как раз таки под землей. Сакенов же назвали большую часть комментаторов ботами.
Стоит отметить, что часть хвалебных комментариев под публикацией акима могут принадлежать его подчиненным, которых попросили поддержать решение.
Ранее в СМИ появилась новость о том, что в Алматы могут отказаться от наземных переходов там, где уже стоят подземки. У акимата города было такое же объяснение отказа от привычных «зебр».
При этом в разговоре с Kursiv LifeStyle урбанист Владислав Филатов пришел к выводу, что в будущем отказ от наземных переходов может привести к росту ДТП с участием вынужденных перебегать перекрестки. К тому же, пандусы для маломобильных групп населения зачастую неисправны, а при дождях подземные переходы вовсе затапливаются.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что сквер на месте сгоревшей резиденции Экс-президента Нурсултана Назарбаева пообещали открыть ко Дню Республики.