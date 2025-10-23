Лукашенко сказал не стягивать в Минск многодетные семьи

О строительстве жилья для многодетных семей шла речь 23 октября на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с правительством страны. Фрагмент видео этого разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Я упрекал нынешнего премьера: мы стали строить жилье для многодетных в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города», — подчеркнул президент.
Он считает, что так делать нерационально, рабочие руки должны быть равномерна распределены по всей стране (здесь подробнее). А на селе многодетным семьям, живущие в своих домах, хорошо бы полгектара-гектар обрабатывать.
«Что мы делаем? Вы очнитесь, подумайте где вы живете. Тем более тянем многодетных. Они должны, как все, жить по всей стране», — отметил президент.
Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что при оказании помощи многодетным подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом.
«Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях», — сказал глава государства.
Кстати, Александр Лукашенко ответил на предложения помочь семьям с одним-двумя детьми: «Мы не ОАЭ».