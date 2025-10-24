В Усольском районе открыли Сквер здоровья

В поселке Средний торжественно открыли Сквер здоровья. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Усольского района, идея его создания появилась у местных медработников после открытия нового фельдшерского пункта и подъездной дороги к нему.
— Медики во главе подготовили проект и победили в районном конкурсе инициативных проектов. На благоустройство территории из бюджета района направили 476 тысяч рублей, администрация поселения выделила около миллиона рублей, а местные жители собрали 30 тысяч рублей в качестве инициативного взноса, — отметили в пресс-службе администрации.
На эти деньги в сквере заасфальтировали дорожки, установили удобные скамейки, урны и скульптуру «Врач».
