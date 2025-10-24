Ричмонд
В Усольском районе открыли Сквер здоровья

Идея создания появилась у местных медработников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Средний торжественно открыли Сквер здоровья. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Усольского района, идея его создания появилась у местных медработников после открытия нового фельдшерского пункта и подъездной дороги к нему.

— Медики во главе подготовили проект и победили в районном конкурсе инициативных проектов. На благоустройство территории из бюджета района направили 476 тысяч рублей, администрация поселения выделила около миллиона рублей, а местные жители собрали 30 тысяч рублей в качестве инициативного взноса, — отметили в пресс-службе администрации.

На эти деньги в сквере заасфальтировали дорожки, установили удобные скамейки, урны и скульптуру «Врач».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство новой женской консультации в деревне Грановщина Иркутского района достигло половины запланированных работ.