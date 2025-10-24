Ричмонд
Новосибирские ученые разрабатывают «аптечку» для рыб

В Новосибирске ученые из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН начали интересный проект.

Источник: Сиб.фм

Они работают над созданием «аптечки» для рыб, которая поможет защитить их от болезней и увеличить количество здоровой рыбы на фермах.

В центре уже оборудовали специальную лабораторию, где рыбы будут находиться в контролируемых условиях. Это поможет ученым точно тестировать вакцины против самых распространенных болезней, которые угрожают как молодым, так и взрослым рыбам.

Список этих болезней составили сами рыбоводы, которые работают по всей стране. Ученые готовы выслушать проблемы предпринимателей. Они готовы заключать договора с рыбоводами для проведения испытаний и исследований, при этом соблюдая коммерческую тайну.

Такой проект поможет российским рыбоводам вырастить больше здоровой рыбы, что сделает ее более доступной для людей и повысит продовольственную безопасность в стране.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске лодка с двумя рыбаками перевернулась на реке Обь.