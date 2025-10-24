Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу из-за дождей

По прогнозам синоптиков, в целом погоду в последнюю субботу октября в Беларуси определят активные атмосферные фронты. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный порывистый, местами ожидаются сильные порывы. Температура воздуха в течение суток составит от +8 до +13°С, ночью по западу термометры покажут 5−7 градусов тепла.