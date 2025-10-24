Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу из-за дождей

«Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении! (Оранжевый уровень опасности). 25 октября (суббота) во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В Минске утром и днем — сильный дождь», — сказано в сообщении в Telegram-канале Белгидромета.
По прогнозам синоптиков, в целом погоду в последнюю субботу октября в Беларуси определят активные атмосферные фронты. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный порывистый, местами ожидаются сильные порывы. Температура воздуха в течение суток составит от +8 до +13°С, ночью по западу термометры покажут 5−7 градусов тепла.
Атмосферное давление в ночные часы будет падать, а утром и днем начнет интенсивно расти, сообщили специалисты.
Что в воскресенье и понедельник?
В следующие двое суток на погоде скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, рассказали в Белгидромете.
В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны все так же пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +7°С, днем ожидается +7..+14°С.
Первый день новой рабочей недели, 27 октября, будет облачным с прояснениями. Все также будет дождливо. Ночью ожидается +2..+7°С, максимальная днем +5..+12°С, сообщили в ведомстве.