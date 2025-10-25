Черёмушкин: удар по голове мог вызвать рак мозга у игрока КВН Козмопулоса

Опухоль головного мозга у умершего участника команды КВН «Сборная Пятигорска» Павла Козмопулоса огла начать прогрессировать после полученного им удара по голове, отметил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Как рассказала aif.ru коллега Козмопулоса по КВН из команды «НеПарни» Светлана Беспалова, чтобы объяснить его болезнь, была придумана история о драке за честь и справедливость, после которой он попал в больницу. Собеседница издания уточнила, что это могло быть правдой и имел место «сильный удар, пострадал мозг и у него отказал слух и частично парализовало лицо».
«Сильный удар может спровоцировать рост опухоли, если она уже была. Никто из нас ежегодно МРТ головы с контрастом не делает. мы не можем знать, было там что-то или нет. Там могли быть дремлющие годами клетки, которые при определенных условиях активизируются. Вот травма — это как раз те самые условия», — объяснил онколог.
Как стало известно, участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер на 45-м году жизни от онкологического заболевания. Козмопулос также принимал участие в проекте «Орел и Решка», снимался в «Самом лучшем фильме», «Интернах», «Физруке» и «Универе».