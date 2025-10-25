Черёмушкин: удар по голове мог вызвать рак мозга у игрока КВН Козмопулоса

«Сильный удар может спровоцировать рост опухоли, если она уже была. Никто из нас ежегодно МРТ головы с контрастом не делает. мы не можем знать, было там что-то или нет. Там могли быть дремлющие годами клетки, которые при определенных условиях активизируются. Вот травма — это как раз те самые условия», — объяснил онколог.