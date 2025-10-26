Под Красноармейском расчеты РЗСО «Град» нанесли групповой удар по ВСУ

На красноармейском направлении российские военнослужащие нанесли групповой удар по ВСУ с помощию РЗСО «Град», пишет РИА Новости.
«Расчеты РСЗО “Град” гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанесли групповой удар по живой силе формирований ВСУ на красноармейском направлении», — сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что непродолжительная боевая работа позволила дезориентировать украинские подразделения, за короткое время нанести массированный удар и ликвидировать сеть оборонительных укреплений с живой силой на подступах к Красноармейску.
Ранее, 25 октября, сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВСУ. Военнослужащие поразили все цели.