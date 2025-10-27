Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травились по полной: в выходные омичи активно дышали ядовитыми газами

Сильно не повезло в минувшую субботу жителям Кировского округа — на проспекте Комарова было зафиксировано превышение ПДК ядовитых веществ в воздухе почти в 4 раза.

Источник: Комсомольская правда

Отбор проб 25 октября на проспекте Комарова выявил очень высокое загрязнение воздуха. Экологической лабораторией зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раз.

«25 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском административном округе города Омска. Отбор проб производился на пр. Комарова, зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раз», — сообщил телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

Отметим, что диоксид азота, высокая концентрация которого была выявлена на Левобережье, очень токсичен. В частности, он вызывает раздражение дыхательных путей, бронхит, эмфизему и может привести к отеку легких.

Также проблемы с чистотой воздуха были выявлены в Ленинском административном округе. На улице Заслонова лаборатория зафиксировала превышение: по взвешенным веществам 1,6 ПДК, по мелкодисперсным частицам (РМ2,5) 5,1 ПДК, по мелкодисперсным частицам (РМ10) 2,71 ПДК.