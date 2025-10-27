Травились по полной: в выходные омичи активно дышали ядовитыми газами

Отбор проб 25 октября на проспекте Комарова выявил очень высокое загрязнение воздуха. Экологической лабораторией зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раз.
«25 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском административном округе города Омска. Отбор проб производился на пр. Комарова, зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раз», — сообщил телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
Отметим, что диоксид азота, высокая концентрация которого была выявлена на Левобережье, очень токсичен. В частности, он вызывает раздражение дыхательных путей, бронхит, эмфизему и может привести к отеку легких.
Также проблемы с чистотой воздуха были выявлены в Ленинском административном округе. На улице Заслонова лаборатория зафиксировала превышение: по взвешенным веществам 1,6 ПДК, по мелкодисперсным частицам (РМ2,5) 5,1 ПДК, по мелкодисперсным частицам (РМ10) 2,71 ПДК.