В Ташкенте осудили женщину-водителя, напавшую на мужчину с молотком после ДТП

Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям: после незначительного ДТП между автомобилями Spark и Matiz водительница одного из авто потеряла самообладание и перешла к агрессивным действиям.
Молоток вместо аргументов.
Как видно на видеозаписи, женщина вышла из своего автомобиля, схватила металлический молоток и сначала разбила стёкла Matiz, а затем несколько раз ударила этим молотком водителя — в том числе по голове. Пострадавший с травмами обратился в больницу.
В суде стороны обвиняли друг друга.
В ходе судебного разбирательства обе стороны обвиняли друг друга в провокации и агрессии. По словам пострадавшего, он спокойно ехал по своей полосе, а водительница Spark пыталась обогнать его, в ходе манёвра задела его автомобиль, а затем, когда они остановились, неожиданно напала.
«Потом она вышла и неожиданно ударила меня по голове молотком. Именно молотком. Разбила мне голову. Кроме того, она била меня ещё 4−5 раз по плечу и шее. Я лечился в больнице 13 дней, врачи поставили диагноз — лёгкое сотрясение мозга», — рассказал мужчина.
Водительница изложила свою версию.
«Он ехал медленно, я мигала фарами, просила пропустить — он не реагировал. В течение двух километров он меня провоцировал, несколько раз создавал аварийные ситуации. В какой-то момент я не выдержала, взяла маленький алюминиевый молоток, который был в машине, и в гневе ударила по боковым стёклам его автомобиля», — объяснила она.
Верховный суд сообщил, что женщина признана виновной по статье 277 (хулиганство) и приговорена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, суд обязал её возместить пострадавшему материальный ущерб в размере 5,3 миллиона сумов.