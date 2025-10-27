Безымянный парк в Колпино получил название Парк Поколений

— Зеленая зона — традиционное место отдыха и встреч для местных жителей разных возрастов. В непосредственной близости есть мемориальный комплекс со стелой «Колпино — город воинской славы» в сквере Героев — Ижорцев, братское захоронение воинов Красной Армии, а также кленовая аллея в память о малолетних узниках фашистских концлагерей, — напомнили в администрации города.