Безымянный парк в Колпино получил название Парк Поколений

Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы.

Источник: Смольный

Безымянный парк, расположенный на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпино, получил новое название Парк поколений. Соответствующее постановление губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Зеленая зона — традиционное место отдыха и встреч для местных жителей разных возрастов. В непосредственной близости есть мемориальный комплекс со стелой «Колпино — город воинской славы» в сквере Героев — Ижорцев, братское захоронение воинов Красной Армии, а также кленовая аллея в память о малолетних узниках фашистских концлагерей, — напомнили в администрации города.

Кроме того, в окрестностях находится и культурно-досуговый центр «Подвиг». Новое название парка стало символом преемственности между поколением победителей и нынешними жителями Колпино, добавили в Смольном.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об открытии этой осенью Джазового сквера в Центральном районе. Там установили игровые комплексы в виде музыкальных инструментов и заметно озеленили территорию.

