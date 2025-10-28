Ричмонд
Главная взлетно-посадочная полоса Кишиневского аэропорта будет временно закрыта

Наземное движение воздушных судов будут временно осуществляться на альтернативной взлетно-посадочной полосе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Главная взлетно-посадочная полоса Кишиневского международного аэропорта имени Е. Доги будет временно закрыта, сообщили в Управлении гражданской авиации.

С 29 октября по 12 ноября на этой полосе будут проводиться работы по техническому обслуживанию и по модернизации системы световой сигнализации аэродрома.

«На время проведения этих работ взлеты и посадки будут временно осуществляться на альтернативной взлетно-посадочной полосе с использованием соответствующих инструментальных процедур взлета и посадки», — проинформировали в ведомстве.

В управлении сообщили, что меры необходимы для поддержания стандартов авиационной безопасности и обеспечения непрерывной работы полетов в оптимальных условиях.

Ведомство призвало граждан, проживающих в прилегающих к аэродрому районах, проявить понимание в связи с возможными неудобствами.

Пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги достиг к 25 октября отметки в 5 000 000 пассажиров.

По данным Управления гражданской авиации Молдовы, в сентябре текущего года более 645 000 пассажиров совершили перелеты посредством Кишиневского международного аэропорта, это на 45,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Также в сентябре было зарегистрировано 4694 рейса воздушных судов, что на 42,5% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.