Жительница США развелась с мужем после 25 лет брака из-за куска чизкейка

Жительница США решила развестись с мужем во время поездки по случаю 25-летия брака.

Источник: Аргументы и факты

Жительница США развелась с мужем после того, как супруг съел ее кусок бананового чизкейка, пишет People.

По словам американки, экс-супруг сделал сюрприз и организовал поездку на 25-ю годовщину свадьбы. Однако в последнее время их отношения были напряженными, в частности, они спали в разных комнатах. Жительница США надеялась, что поездка поможет «возродить брак».

Тем не менее мужчина выбрал отель, где пара договорилась никогда больше не останавливаться. Кроме того, на прогулках экс-муж избегал прикосновений и вел себя холодно. Во время одного из ужинов американка решила заказать банановый чизкейк на вынос, но не стала доедать его до конца.

«На следующее утро она проснулась с нетерпением, предвкушая, как съест сохраненный кусочек. Но когда она заглянула в холодильник, его там не оказалось», — сказано в материале.

Впоследствии экс-муж признался, что съел чизкейк, поскольку проголодался. При этом, по словам американки, бывшего супруга забавляла возникшая ситуация. Этот момент стал для нее переломным, она подала на развод.

Ранее сообщалось, что в Китае пара столкнулась с проблемами при разводе из-за куриц.