Хинштейн назвал недопустимыми слова Балицкого защите Курской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время прямой линии некорректно выразился, говоря о защите жителями Курской области региона. Он раскритиковал бездействие курян. На это заявление отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он призвал Евгения Балицкого к извинениям. Так губернатор Курской области написал в Telegram-канале.
Александр Хинштейн назвал критику неприемлемой. Он подчеркнул, что такие заявления неуместны «даже в условиях мирного времени». Губернатор выразил «удивление и недоумение» после просмотра видео с выступлением коллеги.
«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — обратился Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что высказывание Евгения Балицкого является оскорбительным для курян. Губернатор, кроме того, обратил внимание на неверное употребление слова «курчане», под которым глава Запорожской области подразумевал жителей Курской области.
«Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона», — заключил Александр Хинштейн.
Позже Евгений Балицкий принес извинения курянам. Он отметил, что употребил слово «курчане» в отношении ряда бывших-чиновников региона, которых обвиняют в коррупционных преступлениях. Губернатор сделал акцент на том, что хищение «бывшим руководством» миллиарда рублей, выделенного на строительство сооружений на границе с Украиной, привело к вторжению противника на территорию России.
Прямая линия губернатора Запорожской области состоялась 28 октября. С 22 октября власти региона собирали все важные вопросы жителей. Поступило свыше сотни обращений, которые касались разных областей жизнедеятельности. По словам Евгения Балицкого, всё, что не вошло в эфир, обязательно будет отработано в рабочем режиме. Трансляция велась на телеканале «За!ТВ», в эфире местного радио и в официальной группе во ВКонтакте главы региона.