Хинштейн назвал недопустимыми слова Балицкого защите Курской области

Прямая линия губернатора Запорожской области состоялась 28 октября. С 22 октября власти региона собирали все важные вопросы жителей. Поступило свыше сотни обращений, которые касались разных областей жизнедеятельности. По словам Евгения Балицкого, всё, что не вошло в эфир, обязательно будет отработано в рабочем режиме. Трансляция велась на телеканале «За!ТВ», в эфире местного радио и в официальной группе во ВКонтакте главы региона.