Медработники скорой в Башкирии получили невыплаченные деньги за переработки

В Дуванском районе Башкирии медработники скорой помощи, наконец, получили деньги, которые им не доплачивали за переработки. Это произошло после того, как ситуацию взяла на контроль прокуратура.
Поводом для проверки стала публикация в СМИ о том, что в Месягутовской больнице ущемляют права сотрудников службы скорой медицинской помощи. Выяснилось, что в больнице не хватает кадров для полноценного укомплектования фельдшерских бригад. Также проверка показала, что троим фельдшерам целый месяц не платили за сверхурочную работу. Общая сумма, которую с них задолжали, превысила 40 тысяч рублей.
В результате заместителя главного врача медучреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а самому руководителю больницы вынесли представление с требованием исправить нарушения. На сегодняшний день все долги перед фельдшерами полностью выплачены.
