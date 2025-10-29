Медработники скорой в Башкирии получили невыплаченные деньги за переработки

Поводом для проверки стала публикация в СМИ о том, что в Месягутовской больнице ущемляют права сотрудников службы скорой медицинской помощи. Выяснилось, что в больнице не хватает кадров для полноценного укомплектования фельдшерских бригад. Также проверка показала, что троим фельдшерам целый месяц не платили за сверхурочную работу. Общая сумма, которую с них задолжали, превысила 40 тысяч рублей.