Медработники скорой в Башкирии получили невыплаченные деньги за переработки

Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате у фельдшеров скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии медработники скорой помощи, наконец, получили деньги, которые им не доплачивали за переработки. Это произошло после того, как ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ о том, что в Месягутовской больнице ущемляют права сотрудников службы скорой медицинской помощи. Выяснилось, что в больнице не хватает кадров для полноценного укомплектования фельдшерских бригад. Также проверка показала, что троим фельдшерам целый месяц не платили за сверхурочную работу. Общая сумма, которую с них задолжали, превысила 40 тысяч рублей.

В результате заместителя главного врача медучреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а самому руководителю больницы вынесли представление с требованием исправить нарушения. На сегодняшний день все долги перед фельдшерами полностью выплачены.

