Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе на 155 тысяч рублей

Инженер подозревается в получении взятки за игнорирование нарушений на стройке.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего инженера строительного контроля одной из местных организаций. Его подозревают в получении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

По данным следствия, инженер получил от руководителя строительной компании 155 тысяч рублей за то, чтобы не выносить предписания об устранении выявленных нарушений в ходе проверки строительных работ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Уголовным кодексом РФ за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Ранее мы писали, что в Омске снова стало трендом мошенничество со старыми сим-картами.