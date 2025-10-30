В Омске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе на 155 тысяч рублей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего инженера строительного контроля одной из местных организаций. Его подозревают в получении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).
По данным следствия, инженер получил от руководителя строительной компании 155 тысяч рублей за то, чтобы не выносить предписания об устранении выявленных нарушений в ходе проверки строительных работ.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Уголовным кодексом РФ за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.
