Доцент Валишвили рассказала о рисках при оплате банковской картой: вот что может произойти

Есть случаи, когда оплата банковской картой может привести к потере финансов. Два вида опасностей назвала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Эксперт указала, что при оплате банковской картой можно стать жертвой мошенников, которые выманивают данные карты у владельца, а также столкнуться с техническими рисками, такими, как считывание данных при помощи специальных устройств.