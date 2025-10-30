Доцент Валишвили рассказала о рисках при оплате банковской картой: вот что может произойти

Есть случаи, когда оплата банковской картой может привести к потере финансов. Два вида опасностей назвала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Эксперт указала, что при оплате банковской картой можно стать жертвой мошенников, которые выманивают данные карты у владельца, а также столкнуться с техническими рисками, такими, как считывание данных при помощи специальных устройств.
«При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты», — советует россиянам эксперт, её слова приводит агентство «Прайм».
Также Валишвили напомнила о необходимости проверить банкомат на наличие накладок или других устройств прежде чем снять деньги.
