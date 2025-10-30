Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через бедро к шее: омским медикам блестяще удалась сложная операция

Уникальностью малоинвазивного вмешательства стал факт практически полностью восстановленных речевых и двигательных функций пожилой омички.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги БСМП № 1 спасли пациентку, которая неделю проходила с инсультом. Более того, у пожилой омички восстановилась речь и двигательные функции организма, сообщает пресс-служба омского минздрава.

По сообщению ведомства, у пациентки, которая неделю проходила с инсультом, был сужен просвет сонной артерии почти на 90 процентов. Медикам пришлось сильно постараться, чтобы вытащить тромб. Малоинвазивная операция заключалась в проведении хирургического инструмента практически через все тело пациентки: от микроразреза в бедренной артерии, до сонной артерии, проходящей через шею. Уникальность результата операции в том, что омским медикам удалось не просто сохранить пациентке жизнь, но и восстановить речь и двигательные функции.