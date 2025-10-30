Через бедро к шее: омским медикам блестяще удалась сложная операция

По сообщению ведомства, у пациентки, которая неделю проходила с инсультом, был сужен просвет сонной артерии почти на 90 процентов. Медикам пришлось сильно постараться, чтобы вытащить тромб. Малоинвазивная операция заключалась в проведении хирургического инструмента практически через все тело пациентки: от микроразреза в бедренной артерии, до сонной артерии, проходящей через шею. Уникальность результата операции в том, что омским медикам удалось не просто сохранить пациентке жизнь, но и восстановить речь и двигательные функции.