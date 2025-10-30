Путепровод на трассе под Таганрогом закрыли на ремонт, обновлена схема движения

Напомним, в 2025 году в рамках модернизации и расширения трассы Р-280 «Новороссия» дорожные работы проходят сразу на нескольких участках трассы в границах Ростовской области. В районе 57 километра собираются сделать дополнительную полосу движения на путепроводе, заменить изношенные конструкции двух существующих полос, а также обновить элементы обустройства.