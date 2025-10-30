Путепровод на трассе под Таганрогом закрыли на ремонт, обновлена схема движения

С 30 октября на участке трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области изменили схему движения транспорта. Это сделали в связи с капремонтом путепровода в районе 57 километра автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
— Движение будет закрыто на время работ на самом путепроводе и автоподходах к нему. Автовладельцам следует учитывать эту информацию при планировании поездок, — предупреждают водителей.
Для сообщения по маршрутам ДНР — Ростов-на-Дону, Таганрог — ДНР, Ростов-на-Дону — Таганрог организовали временные съезды. Движение должно быть открыто по всем указанным направлениям.
Напомним, в 2025 году в рамках модернизации и расширения трассы Р-280 «Новороссия» дорожные работы проходят сразу на нескольких участках трассы в границах Ростовской области. В районе 57 километра собираются сделать дополнительную полосу движения на путепроводе, заменить изношенные конструкции двух существующих полос, а также обновить элементы обустройства.
