Переход города Эль-Фашер под контроль СБР: что известно о последствиях

Захват сил быстрого реагирования (СБР) административного центра провинции Северный Дарфур — Эль-Фашера — 26 октября привел к масштабной гуманитарной катастрофе.
По информации представителя регионального правительства Агада бен Кони, число погибших достигло 2,2 тысячи человек, а свыше 390 тысяч жителей были вынуждены покинуть город.
«Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев», — сказал бен Кони в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что примерно 30 тысяч беженцев добрались до лагерей в Корме, Тавиле и других городах в радиусе десятков километров от Эль-Фашера. Бен Кони добавил, что судьба остальных вызывает опасения: они могут стать жертвами расправ или быть взяты в заложники.
