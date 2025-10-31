Переход города Эль-Фашер под контроль СБР: что известно о последствиях

Уточняется, что примерно 30 тысяч беженцев добрались до лагерей в Корме, Тавиле и других городах в радиусе десятков километров от Эль-Фашера. Бен Кони добавил, что судьба остальных вызывает опасения: они могут стать жертвами расправ или быть взяты в заложники.