Генерал Попов сказал, что будет с женщинами-снайперами ВСУ при обнаружении

В рядах снайперов ВСУ процентов 15−20 составляют женщины, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Среди снайперов в составе украинской армии немало женщин. Их, наверное, процентов 15−20. Женщины-снайперы более хладнокровные», — отметил Попов.
Попов подчеркнул, что к женщине-снайперу ВСУ в зоне СВО не может какого-то особого отношения из-за того, что она, собственно, является женщиной.
«Мужчина или женщина — в прицеле враг в первую очередь. Гендерного разделения никакого нет», — подытожил Попов.
