Генерал Попов сказал, что будет с женщинами-снайперами ВСУ при обнаружении

Генерал-майор Попов рассказал о женщинах-снайперах в рядах ВСУ. По его словам, к ним не может быть никакого снисхождения.

Источник: Аргументы и факты

В рядах снайперов ВСУ процентов 15−20 составляют женщины, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Среди снайперов в составе украинской армии немало женщин. Их, наверное, процентов 15−20. Женщины-снайперы более хладнокровные», — отметил Попов.

Попов подчеркнул, что к женщине-снайперу ВСУ в зоне СВО не может какого-то особого отношения из-за того, что она, собственно, является женщиной.

«Мужчина или женщина — в прицеле враг в первую очередь. Гендерного разделения никакого нет», — подытожил Попов.

Ранее Попов рассказал о немецких снайперах в рядах ВСУ.