«Все отдали друг другу»: Елена Проклова выходит замуж за бывшего супруга

Российская и советская актриса Елена Проклова рассказала, что снова выходит замуж за бизнесмена Андрея Тришина, с которым развелась в 2015 году.
Артистка призналась, что после разрыва пара продолжила поддерживать связь: бизнесмен помогал актрисе по хозяйству, а недавно предложил ей снова стать его супругой.
При этом Проклова заявила, что пока не соглашалась снова вступать с Тришиным в брак, но, по ее словам, обязательно сделает это.
— Мне кажется, так бывает, когда люди сначала отдают друг другу все. Это очень трудно разорвать… Я, наверное, покривляюсь немного, скажу, что буду думать. Но что тут думать… Разрывать то, что было по-настоящему, — не просто сложно, мне кажется, это невозможно, — рассказала актриса в интервью RTVI.
Пару лет назад актриса рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны известного артиста. Она признавалась, что мужчина принуждал ее к интимной связи, хотя ей было это неприятно. Звезда вспоминала об этом со слезами на глазах. Впоследствии Елена призналась, что этим актером был Олег Табаков.