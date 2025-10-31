Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани продлят вторую линию метро на три станции

В столице Татарстана планируется расширение второй линии метрополитена.

Источник: Мэрия Казани

В столице Татарстана планируется расширение второй линии метрополитена. Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов сообщил о планах строительства дополнительных трех станций после завершения текущего этапа работ.

«Мы сохраняем строительный городок в районе улицы Зорге для развития линии дальше», — отметил Рахимов. По его словам, тоннелепроходческие комплексы будут готовы к продолжению работ после получения необходимых разрешений и рабочей документации.

Реализация проекта потребует значительных инвестиций — необходимо будет закупить около пяти новых составов и создать электродепо для их обслуживания. Рахимов подчеркнул, что вопросы финансирования и закупки подвижного состава находятся на контроле правительства республики, а «Метрострой» обеспечен стабильной работой как минимум на 15 лет вперед.

Напомним, станцию метро Дубравная закроют до 25 ноября.