В Казани продлят вторую линию метро на три станции

В столице Татарстана планируется расширение второй линии метрополитена. Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов сообщил о планах строительства дополнительных трех станций после завершения текущего этапа работ.
«Мы сохраняем строительный городок в районе улицы Зорге для развития линии дальше», — отметил Рахимов. По его словам, тоннелепроходческие комплексы будут готовы к продолжению работ после получения необходимых разрешений и рабочей документации.
Реализация проекта потребует значительных инвестиций — необходимо будет закупить около пяти новых составов и создать электродепо для их обслуживания. Рахимов подчеркнул, что вопросы финансирования и закупки подвижного состава находятся на контроле правительства республики, а «Метрострой» обеспечен стабильной работой как минимум на 15 лет вперед.
Напомним, станцию метро Дубравная закроют до 25 ноября.