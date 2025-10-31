В Казани продлят вторую линию метро на три станции

Реализация проекта потребует значительных инвестиций — необходимо будет закупить около пяти новых составов и создать электродепо для их обслуживания. Рахимов подчеркнул, что вопросы финансирования и закупки подвижного состава находятся на контроле правительства республики, а «Метрострой» обеспечен стабильной работой как минимум на 15 лет вперед.