Прокуратура выявила очередной факт незаконной торговли на Спортивном рынке во Владивостоке

Прокуратура провела рейд по Спортивному рынку Владивостока, в ходе которого выявила факты незаконной торговли. По результатам проверки изъято более 500 кг продукции и составлены протоколы об административных нарушениях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе очередного совместного рейда надзорного ведомства, полиции, администрации города и добровольческого отряда “Тигр” на территории Спортивного рынка выявлены факты незаконной торговли и реализации контрафактной продукции», — говорится в сообщении прокуратуры.
По факту незаконного предпринимательства организована доследственная проверка. Иностранцы проверены по миграционным учетам. Прокуратура продолжит рейды до полного устранения выявленных нарушений.
Напомним, прокуратура продолжает контролировать снос незаконно возведенных построек на Спортивном рынке Владивостока. Одной из них был’Рыбный рынок". Из помещения изъяли более 500 кг продукции, а саму постройку демонтировали.