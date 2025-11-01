Гладков сообщил о продолжении сброса воды на водохранилище после ударов ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более недели наносят удары по плотине Белгородского водохранилища, сброс воды продолжается.
«Больше недели враг атакует плотину на водохранилище. Сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности, там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Та помощь, которая была необходима со стороны правительства области — оказана», — сообщил Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор добавил, что в регионе принимают меры для защиты воды. Он также отметил, что совместными усилиями удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища во время ремонтных работ.