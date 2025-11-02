Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Артемьев день 2 ноября, когда узнают погоду на весну

Собрали приметы и запреты на Артемьев день, который празднуют 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 ноября вспоминает святого Артемия Антиохийского. В народе празднуют Артемьев день. В названный день по установившейся погоде узнают, какой окажется весна. А именно речь идет про апрель.

Что нельзя делать 2 ноября.

Запрещено смотреть на птиц, пролетающих мимо. Предки верили, что это может привести к финансовым сложностям. Кроме того, не следует ссориться, провоцировать конфликты. В указанный день не играли свадеб. Считалось, что могут возникнуть обиды.

Что можно делать 2 ноября.

По традиции, 2 ноября хозяйки подавали на стол блюда из капусты. Ее запекали, тушили, а также делали пирожки. Капусты старались есть много, чтобы укрепить здоровье.

Согласно приметам, западный ветер предупреждает о продолжительных осадках. Воющий волки указывают на холод.

