ИКИ РАН обнаружил связь между ускорением 3I/ATLAS и вспышками на Солнце

«Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около 10 дней назад во время приближения объекта к перигелию. По данным наблюдений, по “кораблю-комете” в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее 5 больших солнечных выбросов», — говорится в сообщении.