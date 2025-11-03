Ричмонд
В Башкирии неизвестные расстреляли зимующего на озере лебедя-шипуна

В Башкирии волонтеры спасают раненого неизвестными лебедя-шипуна.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили сегодня вечером, 3 ноября, в пресс-службе министерства экологии Башкирии, неизвестные серьезно ранили зимующего в Чишминском районе лебедя-шипуна.

Инспектор министерства и сотрудник полиции обнаружили умирающую и истекающую птицу и доставили сначала в ветеринарную клинику, а позднее в Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Кто конкретно навредил лебедю, пока неизвестно. По предварительным данным, птицу подстрелили, скорее всего, из травматического пистолета.

— Повреждений внутренних органов от ранений не обнаружено. Косой перелом кости крыла и сильная кровопотеря. Прогноз плохой и если удастся избежать гибели, то предстоит операция, — цитируют волонтеров в телеграм-канале «Моя Уфа».

