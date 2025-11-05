ФК «Шахтер» из Донецка будет проводить домашние матчи в Таганроге

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка ДНР будет выступать на домашнем стадионе в Таганроге. Соответствующая информация была озвучена главой города Светланой Камбуловой.
Таким образом на местный таганрогский стадион «Форте Арена» вернется большой футбол. Основой для сотрудничества стал договор, заключенный между стадионом и донецким клубом сроком на пять лет.
В честь этого события в день подписания соглашения состоялся товарищеский поединок между футбольными клубами «Шахтер» и «Ростов-2», приуроченный ко Дню народного единства. Обе команды поддержали многочисленные группы болельщиков.
Победу в первой игре на новом домашнем поле донецкой команды одержали гости из Ростова-на-Дону, завершившие матч со счетом 2:1.
