Грядка на подоконнике: что можно выращивать дома в зимний период

Эксперт считает самым простым вариантом зеленый лук. Луковицу нужно поместить в стакан с водой. Также хорошо подходят петрушка и укроп. Их выращивают из семян, однако специалист уточнила, что этот способ сложнее, но возможен. Важно обеспечить растениям свет и полив. Салат растет быстро и идеален для зимы.