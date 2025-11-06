Грядка на подоконнике: что можно выращивать дома в зимний период

Садовод Надежда Кашнова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сообщила, что зимой можно устроить огород на подоконнике. Это позволит иметь свежую зелень и витамины.
Эксперт считает самым простым вариантом зеленый лук. Луковицу нужно поместить в стакан с водой. Также хорошо подходят петрушка и укроп. Их выращивают из семян, однако специалист уточнила, что этот способ сложнее, но возможен. Важно обеспечить растениям свет и полив. Салат растет быстро и идеален для зимы.
По словам Кашновой, дома можно выращивать и овощи. На подоконнике при хорошем свете растут томаты черри. Им потребуются подвязка и формирование. Острый перец — неприхотлив и дает пикантные плоды. Карликовые цитрусовые, такие как лимон или мандарин, украсят интерьер и дадут урожай.
Садовод подчеркнула, что главное — создать правильные условия. Зимой обязательна досветка фитолампами. Оптимальная температура — 20−25 градусов. Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения. Также необходимы подкормки специальными удобрениями.
Ранее садовод Ольга Воронова рассказала, что огурцы и помидоры на подоконнике можно вырастить даже в обычных горшках. При этом она указала на необходимость качественного ухода за растениями.