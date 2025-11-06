Ричмонд
Онколог Ивашков: У 70 процентов людей с раком мозга не болит голова

У 70 процентов людей с опухолями мозга на ранней стадии не болит голова. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков.

По его словам, многие люди считают, что при раке мозга у человека обязательно появляется головная боль в качестве одного из главных симптомов, но это утверждение не соответствует действительности.

— У 70 процентов людей с опухолями мозга на ранней стадии голова вообще не болит, — подчеркнул специалист.

Ивашков объяснил, что новообразование увеличивается очень медленно, поэтому мозг успевает адаптироваться к изменениям. Головная боль может появиться только в том случае, если опухоль уже стала большой, из-за чего возрастает внутричерепное давление, сообщил врач на своем YouTube-канале.

Доцент кафедры химических технологий Пермского политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская рассказала, что гриб чага может помочь во время лечения онкологии, а также при профилактике серьезных заболеваний. По ее словам, еще с древних времен гриб использовали в виде чаев при туберкулезе, онкологических заболеваниях, а также в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.