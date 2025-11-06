Ричмонд
В Ижевске умер журналист Сергей Савинов, получивший тяжелую травму головы

У журналиста Сергея Савинова, который скончался утром 6 ноября, остались жена, дочь и пожилая мать.

Источник: Аргументы и факты

В Ижевске в возрасте 47 лет скончался бывший корреспондент Udm-info Сергей Савинов, сообщает Telegram-канал издания.

По его данным, в конце сентября Сергея Савинова доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Ему провели срочную операцию. В середине прошлой недели состояние Сергея Савинова ухудшилось. Он скончался утром 6 ноября.

Отмечается, что у журналиста остались жена, дочь и пожилая мать. Как сказано на сайте издания, прощание с ним состоится в Ижевске 8 ноября.

Сергей Савинов родился в Удмуртии. Он работал в ряде изданий и пресс-служб, был главным редактором журнала «Деловой квадрат». В 2024 году начал работать в Udm-info.

Ранее сообщалось о смерти бывшего главного редактора «Известий» Ивана Лаптева. Ему был 91 год.