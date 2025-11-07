Таролог Борис Зак заявил, что семья Усольцевых жива и скрывается в тайге

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно пропавших в таёжном лесу, причём местные жители уже окрестили место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи. Таролог, астролог и нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» представил результаты своего мистического расследования, заявив, что «первое, что обращает на себя внимание — то, что в раскладе нет карт, указывающих на смерть. Значит все члены семьи живы».
Специалист подробно расшифровал символику выпавших карт: «Также в раскладе есть карты Колесницы и 8 Чаш, которые указывают на то, что семья продолжает двигаться. И проблем со здоровьем у семьи нет. А карты Император, Королева Пентаклей и Паж Чаш я прочитал, как: папа, мама и ребёнок. То есть, эти карты у нас указывают на состав семьи Усольцевых».
На вопрос о добровольности исчезновения таролог сообщил: «В ответ на вопрос “Потерялись ли или целенаправленно исчезли?” вышли следующие карты: 7 Чаш, Рыцарь Пентаклей, 3 Жезлов, 6 Пентаклей, что указывает на иллюзии и завуалированность. То есть то, что мы видим не является тем, что есть на самом деле. Также это говорит о том, что семья кому-то заплатила или собирается заплатить за то, чтобы куда-то перебраться».
Зак добавил, что исчезновение с большой долей вероятности является инсценировкой, а в реальности семья целенаправленно перемещается в секретном порядке, о чём дополнительно свидетельствуют «карты Колесницы и 8 Кубков, которые выпали в первом раскладе на здоровье. Они также указывают на путь, движение, а 8 Кубков ещё и на стремление достичь поставленной цели».