Таролог Борис Зак заявил, что семья Усольцевых жива и скрывается в тайге

На вопрос о добровольности исчезновения таролог сообщил: «В ответ на вопрос “Потерялись ли или целенаправленно исчезли?” вышли следующие карты: 7 Чаш, Рыцарь Пентаклей, 3 Жезлов, 6 Пентаклей, что указывает на иллюзии и завуалированность. То есть то, что мы видим не является тем, что есть на самом деле. Также это говорит о том, что семья кому-то заплатила или собирается заплатить за то, чтобы куда-то перебраться».