Хегсет заявил о новом ударе США по судну с наркоторговцами в Карибском море

США уничтожили еще одно судно с наркоторговцами в Карибском море, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о проведении новой операции против судна, связанного с наркотерроризмом, в акватории Карибского моря. В результате воздействия трое находящихся на борту лиц были уничтожены.

«Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах. В результате удара ни один военнослужащий США не пострадал, а трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли», — написал он в аккаунте соцсети X.

Как заявил Хегсет, операция была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что судно принадлежало структуре, включенной в список террористических организаций.

Не так давно Хегсет уже сообщал об уничтожении американскими силами судна наркоторговцев в Карибском море. Тогда в результате инцидента погибли шесть человек.

