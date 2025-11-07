Стоимость нового жилья в Башкирии продолжает увеличиваться

В Башкирии растет стоимость жилья в новостройках. Цена за квадратный метр увеличилась на 0,43% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув в среднем 142,2 тысячи рублей.
На вторичном рынке недвижимости сложилась противоположная ситуация. Здесь отмечается незначительное снижение цен. В период с июля по сентябрь 2025 года стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,01%, составив 105 тысяч рублей.
Статистика показывает, что годовой темп роста цен на недвижимость в Башкирии заметно замедлился. По сравнению с третьим кварталом 2024 года квартиры в новостройках подорожали всего на 1,18%, тогда как годом ранее рост превышал 10%.
На вторичном рынке годовая инфляция оказалась ещё скромнее — всего 0,52% против более чем 7% за аналогичный период прошлого года, заключили в Башстате.
