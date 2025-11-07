Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость нового жилья в Башкирии продолжает увеличиваться

Аналитики фиксируют рост цен на квартиры в новостройках республики.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет стоимость жилья в новостройках. Цена за квадратный метр увеличилась на 0,43% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув в среднем 142,2 тысячи рублей.

На вторичном рынке недвижимости сложилась противоположная ситуация. Здесь отмечается незначительное снижение цен. В период с июля по сентябрь 2025 года стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,01%, составив 105 тысяч рублей.

Статистика показывает, что годовой темп роста цен на недвижимость в Башкирии заметно замедлился. По сравнению с третьим кварталом 2024 года квартиры в новостройках подорожали всего на 1,18%, тогда как годом ранее рост превышал 10%.

На вторичном рынке годовая инфляция оказалась ещё скромнее — всего 0,52% против более чем 7% за аналогичный период прошлого года, заключили в Башстате.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.