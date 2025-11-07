Юрист объяснил, за какие услуги ЖКХ платить необязательно

По словам Хмелевского, помимо обязательных услуг, в договоре могут быть пункты, за которые платить не нужно.
«Услуги за шлагбаум, обслуживание домофона, страхование жилья необязательны. Страхование жилья вообще запрещено туда вносить, потому что страховой полис должен быть», — отметил юрист в разговоре с «Абзацем».
Он также уточнил, что платежи за охрану, установку и обслуживание систем видеонаблюдения, монтаж охранных систем, дополнительные камеры, зарплату уборщиков, моющие средства и уборочный инвентарь не могут включаться в платежку. Иногда встречаются дублирующие услуги, например оплата уборки, мытья окон или очистки защитных систем от грязи.
К обязательным услугам Хмелевской отнес плату за наем жилья, содержание и управление многоквартирным домом, холодное и горячее водоснабжение, отведение сточных вод и капитальный ремонт дома. В случае нарушений собственники могут обращаться в жилищную инспекцию.