Юрист объяснил, за какие услуги ЖКХ платить необязательно

Собственники квартир не обязаны оплачивать все пункты в платежках за ЖКХ, заявил юрист Денис Хмелевской. Он напомнил, что в едином платежном документе запрещается включать услуги, не предусмотренные 154-й статьей Жилищного кодекса РФ.

Источник: ИА Татар-информ

По словам Хмелевского, помимо обязательных услуг, в договоре могут быть пункты, за которые платить не нужно.

«Услуги за шлагбаум, обслуживание домофона, страхование жилья необязательны. Страхование жилья вообще запрещено туда вносить, потому что страховой полис должен быть», — отметил юрист в разговоре с «Абзацем».

Он также уточнил, что платежи за охрану, установку и обслуживание систем видеонаблюдения, монтаж охранных систем, дополнительные камеры, зарплату уборщиков, моющие средства и уборочный инвентарь не могут включаться в платежку. Иногда встречаются дублирующие услуги, например оплата уборки, мытья окон или очистки защитных систем от грязи.

К обязательным услугам Хмелевской отнес плату за наем жилья, содержание и управление многоквартирным домом, холодное и горячее водоснабжение, отведение сточных вод и капитальный ремонт дома. В случае нарушений собственники могут обращаться в жилищную инспекцию.