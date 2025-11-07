В Ростовской области в этом году ввели в эксплуатацию почти 2 млн кв. метров жилья

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев во время пресс-конференции рассказал о темпах строительства. Так, с января по сентябрь этого года ввели в эксплуатацию 1,896 млн кв. метров жилья.