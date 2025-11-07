Ричмонд
В Ростовской области в этом году ввели в эксплуатацию почти 2 млн кв. метров жилья

На Дону снизился объем строительства частных домов.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев во время пресс-конференции рассказал о темпах строительства. Так, с января по сентябрь этого года ввели в эксплуатацию 1,896 млн кв. метров жилья.

— Из них 1,2 млн кв. метров — объем индивидуального жилищного строительства, 676 тысяч кв. метров — объем ввода в эксплуатацию 95 многоквартирных домов, — сказал Сергей Вифлянцев.

По его словам, за эти 9 месяцев объем ввода индивидуальных домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 21,6%, а многоквартирных, напротив, вырос.

Он также рассказал о том, как протекает процесс расселения из аварийных домов.

— На сегодняшний день более 40 тысяч кв. м аварийного жилья расселено, свои условия улучшили 973 семьи, — прокомментировал первый замминистра.

