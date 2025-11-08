Ричмонд
На воронежской Адмиралтейке начали монтировать каток

Уже завезли стройматериалы на набережную.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже начали устанавливать каток на Адмиралтейской площади, об этом сообщили в мэрии. На место завезли песок.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в этом году площадь катка на Адмиралтейке увеличат вдвое — по заявкам горожан. По техзаданию, объект должны собрать к 15 декабря.

Тем временем, воронежцы сетуют, что при завозе стройматериалов повредили плитку на площади.

— Все дефекты на плиточном покрытии были зафиксированы еще до начала монтажа катка. Там, где потребуется, плитка будет планово заменена в весенний период, — отметили в мэрии Воронежа..