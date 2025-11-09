Политик Гавличек призвал снять украинские флаги со зданий госучреждений в Чехии

Флаги Украины должны быть постепенно сняты со зданий государственных учреждений в Чехии. Об этом заявил зампредседателя выигравшего парламентские выборы в стране оппозиционного движения ANO Карел Гавличек.
«Я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого», — отметил он в программе на телеканале CNN Prima NEWS.
Гавличек также подтвердил, что намерен снять украинский флаг со здания своего будущего места работы. По его словам, этот жест выражения солидарности Чехии с Украиной сейчас уже теряет свой эффект.
Ранее KP.RU сообщал, что новый спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура потребовал снять со здания парламента украинский флаг, висевший с 2022 года, на следующий день после вступления в должность.