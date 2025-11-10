Семь из десяти женщин в России испытывают стыд при покупке средств для здоровья

Среди мер, способных повысить комфорт покупательниц при обсуждении вопросов женского здоровья в аптеках, специалисты чаще всего упоминали обучающие материалы и тренинги по коммуникации на чувствительные темы (48,3%), просветительские акции для женщин (46,3%) и организацию онлайн-консультаций на сайтах аптек (43,9%). При этом, чтобы достичь комплексного эффекта, 71,1% опрошенных считают важным внедрять образовательные инициативы по формированию осознанного отношения к здоровью у девочек-подростков, а 53,4% полагают, что нужно проводить больше социально-просветительских кампаний по вопросам женского здоровья при участии врачей.